La Juventus sfida l’Inter per Marcus Thuram

Marcus Thuram è entrato nel mirino della Juventus, che starebbe pensando di strapparlo all’Inter per le prossime sessioni di calciomercato

Tale padre, tale figlio. Lilian e Marcus Thuram, entrambi giocatori con il mirino bianconero addosso. Nel 2001 fu il turno del padre, ora potrebbe essere quello del figlio. Marcus, infatti, sarebbe entrato nella lista della Juventus per l’attacco che potrebbe dar battaglia all’Inter pur di averlo.

Il calciatore del Borussia Mönchengladbach sta vivendo la sua migliore stagione da quando gioca in Germania, tanto che i bianconeri sarebbero intenzionati a prelevarlo nel caso in cui dovesse partire Dusan Vlahovic. Il calciatore francese piace e non poco e il contratto in scadenza potrebbe aiutare.

Rapporti calorosi

La Juventus, complice anche la trattativa Zakaria dello scorso gennaio, sembrano poter fare la voce grossa su Marcus Thuram. I rapporti con il Borussia Mönchengladbach sono fortissimi e potrebbero portare anche ad un trasferimento invernale per l’attaccante francese.

Oscar Damiani ha parlato di recente del giocatore, consigliandolo ai bianconeri: “Marcus è proprio forte. Un esterno d’attacco che fa gol. Dal fisico possente, è un calciatore che può davvero militare in qualsiasi squadra. Pensi che anni

fa, quando non era ancora esploso, Sartori, che come tutti sappiamo, è un grande scopritore di talenti, lo voleva portare all’Atalanta. Io ne avevo parlato pure col padre, ma poi, visto che aveva già un agente, non siamo andati oltre. Però attenzione, in Germania i calciatori stanno bene, forse meglio che in Italia. Mi sembrerebbe strano che lo lascino arrivare sino alla fine del contratto, siccome però non lo seguo io, potrei sbagliare. Certo, se diventasse free agent la prossima estate sarebbe un grande affare per tutti. Ovviamente si dovrebbe pagare un lauto ingaggio, onorario che comunque merita, per poterselo assicurare. Il cartellino a zero potrebbe essere una grande occasione per i top club”.