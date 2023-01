La Juventus si appresta a chiudere la finestra di trasferimenti senza entrate

La Juventus ha bisogno di rinforzi, vista l’incostanza della stagione e i numerosi infortuni subiti dai suoi giocatori

Tuttavia, i bianconeri non hanno fatto acquisti importanti questo mese e mancano poche ore alla chiusura della finestra di trasferimento. Max Allegri ha recuperato giocatori del calibro di Dusan Vlahovic e Paul Pogba, che sono stati a lungo assenti per infortunio, e i bianconeri saranno felici se qualche nuovo uomo si unirà alla loro squadra.

Tuttavia, un articolo di Calciomercato rivela che è molto improbabile che i bianconeri facciano nuovi acquisti questo mese, mentre la fine della finestra di mercato si avvicina sempre di più. Allegri dovrà quindi accontentarsi dei giocatori a sua disposizione e lavorare sodo per aiutare il club a risalire la classifica.

Nessun colpo a gennaio

Purtroppo negli ultimi mesi il club è stato travolto da problemi extra-campo e per i nuovi dirigenti è difficile acquistare qualche talento. Alla fine di questa stagione, dovremmo essere in una posizione migliore per aggiungere qualche nuovo uomo alla nostra squadra in estate, ma per ora, Allegri deve fare qualche magia e ottenere prestazioni migliori per il suo gruppo.

Se i bianconeri non iniziano a vincere, potremmo trovarci in difficoltà nelle prossime settimane. Intanto fanno discutere le parole di Allegri rilasciate dopo la sconfitta con il Monza: “Fino a ieri parlavo dei 38 punti, oggi dico che ne abbiamo 23: è la realtà dei fatti, dobbiamo fare punti per la salvezza perché altrimenti ci facciamo male”: questo il monito di Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta interna con il Monza. “In tre partite abbiamo fatto un punto e subito 10 gol. Abbiamo facilitato noi i gol del Monza, sono usciti con facilità disarmante. Vero che dico che abbiamo fatto 38 punti ma ora ne abbiamo 23 e bisogna essere consapevoli della classifica che abbiamo“.