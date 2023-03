La Juventus si avvicina a Davide Frattesi

Frattesi ha di recente dichiarato di essere rimasto deluso dal mancato trasferimento alla Roma e in estate potrebbe accasarsi in bianconero

Dopo aver fallito il trasferimento alla Roma la scorsa estate, Davide Frattesi non ha avuto altra scelta che rimanere al Sassuolo, dove la sua importanza è cresciuta nel corso dei mesi.

Mentre il centrocampo dipende dalla continuità o meno di Adrien Rabiot e Paul Pogba, la Juventus non dimentica Frattesi. Nel tentativo di italianizzare la rosa, la Vecchia Signora ha già contattato il Sassuolo per conoscere la sua posizione, come riportato dalla prima pagina di Tuttosport.

Intanto Carnevali

Qualche giorno fa, intanto, Carnevali ha parlato della possibilità di vedere salutare il proprio centrocampista in estate. Ecco cosa ha detto: “Roma e Juve? Per ora, fortunatamente, la finestra di trasferimento non si è ancora aperta. A gennaio è stato un momento complicato per noi, perché ogni volta che si apre la finestra di trasferimento il Sassuolo si trova sempre un po’ in difficoltà. Sappiamo che Frattesi può avere offerte importanti, come è successo in estate. È vero che la Roma si è avvicinata molto al ragazzo, tra l’altro abbiamo un ottimo rapporto con il club giallorosso anche in considerazione delle operazioni che abbiamo fatto a suo tempo come Marchizza, Pellegrini e Politano. Per le caratteristiche che ha credo che Frattesi sia un giocatore che può ambire anche a un campionato estero, non ho dubbi che quest’estate ci saranno delle trattative importanti intorno a lui“. Dichiarazioni forti, che sembrano aprire ad un potenziale addio.