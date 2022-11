La Juventus si avvicina anche a Raphaël Guerreiro

La Juventus starebbe facendo progressi anche su Raphael Guerreiro. Il calciatore potrebbe arrivare già dalla prossima finestra di mercato

È una settimana di fuoco per la Juventus. Dopo aver scoperto il proprio avversario ai play off in Europa League, il Nantes, e aver battuto per 2-0 nel derby l’Inter continua a far scalpore sul mercato. I bianconeri starebbero pensando a come sostituire Alex Sandro, in scadenza di contratto e si starebbero guardando intorno.

Nel mirino c’è finito anche Raphael Guerreiro, terzino 28enne attualmente in forza al Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato da AS, il terzino piace tanto alla Juventus, così come anche al Leeds. Andrà in scadenza a fine stagione e dunque potrebbe essere il profilo giusto per rinforzare la rosa.

Non solo su Guerreiro

Dalla Spagna arriva la notizia che il Barcellona, inoltre, potrebbe essere su un giocatore cercato dai bianconeri. Il profilo in questione è Jorginho, anche esso in scadenza di contratto con il club di appartenenza a fine stagione. Il Chelsea e l’italo-brasiliano non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo di contratto e non sembra siano intenzionati a proseguire insieme.

Il giocatore vorrebbe tornare in Italia, ma nel caso in cui arrivasse un’offerta dal Barcellona potrebbe accettarla. Il club catalano ha un progetto tecnico interessante e il calciatore sembrerebbe intrigato. La Juventus continua, dunque, ad intrecciarsi con l’Inghilterra in un modo o nell’altro. Sia su Guerreiro che su Jorginho ci sarà da combattere: per uno per strapparlo alla concorrenza dalla Premier, l’altro per portarlo via invece.