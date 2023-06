La Juventus si inserisce nella corsa per Balogun

La Juventus si sarebbe unita alla corsa per l’attaccante di proprietà dell’Arsenal Folarin Balogun, con un possibile approccio nella finestra di trasferimento estiva

I bianconeri si preparano all’interesse per l’attaccante serbo Dusan Vlahovic, con la possibilità che il 23enne attaccante, che è stato accostato a squadre della Premier League, possa presto trasferirsi. Se Vlahovic partirà, la Juve sarà alla ricerca di un altro centravanti. Le mire dei bianconeri pare si stiano spostando su Balogun, che nel 2022-23 ha superato la barriera dei 20 gol in prestito al Reims, squadra di Ligue 1.

Il giocatore è legato all’Arsenal da un contratto fino al 2025, ma si prevede che spinga per un trasferimento che gli permetta di avere un ruolo regolare. Il giocatore è legato all’Arsenal da un contratto fino al 2025, ma si prevede che spinga per un trasferimento che gli permetta di giocare regolarmente fuori dal nord di Londra.

Un valore in netta crescita

Balogun ha visto il suo valore di mercato salire di tanto negli ultimi tempi, con i suoi sforzi in Francia che hanno scatenato intense speculazioni sul suo futuro nel club londinese. Mentre il braccio di ferro internazionale tra America e Inghilterra è stato vinto dai primi per la convocazione in nazionale, con il 21enne che ora fa parte dei loro piani per la Nations League del Nord America.

Mentre la Juve sta riflettendo su un trasferimento di Balogun, molti altri club sono già stati fortemente dati per vicini all’attaccante, tra cui le rivali di Serie A Inter e Milan, oltre a Marsiglia e RB Leipzig.