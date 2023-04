La Juventus si intromette nel rinnovo di Bastoni con l’Inter

Il centravanti italiano sta valutando un’offerta della Vecchia Signora che supera in termini economici quella dell’Inter

Dopo la conferma della partenza di Milan Skriniar verso il PSG al termine della stagione in corso, Alessandro Bastoni è destinato a diventare il nuovo leader difensivo dell’Inter per i prossimi anni, con i neroazzurri che temono di perdere presto uno dei giocatori più importanti dell’attuale rosa allenata da Simone Inzaghi, visto che il suo contratto scade il 30 giugno 2024, con la Juventus che è la prima a mettere a rischio la continuità del centravanti al Giuseppe Meazza.

Secondo quanto riportato da Calciomercato, la squadra allenata da Massimiliano Allegri sarebbe disposta a mettere sul tavolo un’offerta per la quale il centravanti transalpino percepirebbe sei milioni di euro netti a stagione, essendo superiore all’offerta di rinnovo che l’Inter Milan aveva presentato finora, proposta che per il momento non ha trovato risposta da parte del giocatore italiano, che con sei milioni raggiungerebbe lo stipendio annuale richiesto dai neroazzurri per evitare un’altra traumatica partenza nella difesa della squadra.

Premier League in agguato

Con il rinnovo di Alessandro Bastoni più che mai nell’aria, l’Inter Milano dovrebbe prendere la decisione di aumentare l’offerta per il rinnovo del suo miglior difensore, o al contrario sedersi a negoziare una cifra di trasferimento con la Juventus che regalerebbe uno dei grandi colpi di mercato della Serie A, lasciando i neroazzurri con l’urgenza di trovare un centrale top di garanzie per affrontare un 2023/2024 in cui l’obiettivo sarà più vicino ai titoli dopo un’annata in cui non è stato all’altezza delle aspettative.