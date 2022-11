La Juventus si lancia all’inseguimento di Pavard?

La Juventus avrebbe fatto un’offerta per Benjamin Pavard, stella del Bayern Monaco. La trattativa con il calciatore sembra però difficile

La Juventus sembra intenzionata a fare un tentativo per Benjamin Pavard. Il francese sarà impegnato con la sua nazionale ai Mondiali del 2022, con un futuro che sembra essere incerto dopo le recenti dichiarazioni.

Il suo contratto scadrà alla fine della stagione 2023-2024 e per ora non sembra esserci la volontà di prolungarlo. Tante squadre europee stanno monitorando la situazione, con la Juventus tra queste. In estate si potrà provare, intanto il calciatore lancia messaggi alle pretendenti.

Le dichiarazioni di Pavard

Come riportato anche da Tuttomercatoweb, il terzino ha dichiarato: “Questo è il mio settimo anno qui e con il Bayern ho vinto tutto quello che potevo vincere, a questo punto non mi opporrei alla proposta di un nuovo progetto che possa stimolarmi, magari in un nuovo Paese nel quale ci si possa confrontare con una cultura che ancora non conosco“.

Per ora il giocatore sembra essere concentrato sulla propria attuale stagione, che lo sta vedendo nuovamente protagonista con la maglia dei campioni di Germania. Il Bayern Monaco è attualmente a +6 in classifica sul Red Bull Lipsia, secondo in classifica, e sembra essere proiettato sulla vittoria finale nuovamente.

Con i bavaresi Pavard ha vinto 3 campionati, 2 supercoppe di Germania, 1 coppa di Germania, 1 Champions League, 1 mondiale per club e 1 supercoppa Uefa. Tanto per uno che è ancora nel corso della sua carriera e che vuole ancora vincere. Il giocatore sembra essere nel mirino anche di alcune squadre di Premier League, con la Juventus che però non demorde.