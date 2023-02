La Juventus si prepara a un triplo colpo

La squadra di Massimiliano Allegri sta cercando di rafforzarsi a spese dell’Empoli con il doppio acquisto di Guglielmo Vicario e Tommaso Baldanzi. Inoltre, si sta cercando di aggiungere Davide Frattesi al centrocampo

È chiaro che all’orizzonte c’è una ricostruzione importante e necessaria per la Juventus. Il tutto, ovviamente, con l’obiettivo di recuperare il proprio prestigio sia in Serie A che in campo europeo. Da qui il desiderio di intensificare la ricerca di altri giocatori per le prossime finestre di trasferimento.

Vale quindi la pena di prendere nota delle informazioni pubblicate da La Gazzetta dello Sport. Secondo i media citati, i bianconeri sono pronti a gettare le reti su Guglielmo Vicario (26 anni). Vicario è un portiere che ha tenuto la porta dell’Empoli e sta dando il meglio di sé.

Guglielmo Vicario, Tommaso Baldanzi y Davide Frattesi

La Juve ha avanzato un’altra richiesta interessante in questa squadra transalpina (Empoli). Ci riferiamo a Tommaso Baldanzi (19 anni), un centrocampista d’attacco che farebbe fare un salto di qualità al progetto di Massimiliano Allegri, che riuscirà a ingaggiare questo giocatore così come Vicario?

Da segnalare che la Vecchia Signora sta monitorando da vicino i progressi di Davide Frattesi (23) al Sassuolo. Il professionista è stato ovviamente collegato anche a un trasferimento all’AS Roma. Tutto sommato, la Juventus farà di tutto per superare l’instabilità causata dal caso plusvalenza. Intanto l’agente di Baldanzi ha parlato di mercato: “Baldanzi? Veramente sono contentissimo, perché è un bellissimo esempio dei giovani di oggi che sono una rarità: un ragazzo semplice, cresciuto in una famiglia meravigliosa. La sua famiglia la devo ringraziare, gli han dato valori che oggi nei giovani talenti si è sempre più persa: valori di famiglia e rapporti. Sono convinto che farà un gran finale di stagione, poi è contentissimo ad Empoli: la società gli ha rinnovato il contratto, con calma vedremo. Sicuramente il mercato lo fa da solo, è veramente troppo forte! Valutazione? Deciderà il presidente dell’Empoli, al mercato ci penseremo in estate”.