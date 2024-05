La Juventus si sfrega le mani per Dean Huijsen

La Roma sembra allontanarsi a grandi falcate da Dean Huijsen e potrebbe finire per giocare in Bundesliga nella prossima stagione

Dean Huijsen rappresenterà un dilemma per la dirigenza della Juventus. In prestito alla Roma fino alla fine di questa stagione, il difensore potrebbe prima o poi prendere posto nel sistema difensivo bianconero. Tuttavia, potrebbe anche lasciare una somma di denaro significativa nelle loro casse.

Il Newcastle United avrebbe messo sul piatto 29 milioni di euro per negoziare un trasferimento in Premier League, mentre in Bundesliga c’è un ammiratore ormai conosciutissimo per il gioiello bianconero. Secondo il giornalista Nicolò Schira, il Borussia Dortmund spera di convincere il giocatore con un’offerta durante la finestra di trasferimento estiva.

Il Newcastle si inserisce?

Dopo aver rinunciato a Sven Botman e Jamaal Lascelles a causa di infortuni alle ginocchia di entrambi, Eddie Howe si trova di fronte a un dilemma difensivo che richiederà attenzione nella finestra di trasferimenti estiva. Dopo aver subito un intervento chirurgico al crociato anteriore, Botman non potrà giocare fino alla fine del 2024, mentre il capitano del club Lascelles potrebbe non essere in grado di giocare fino all’anno successivo.

A causa di questi due inconvenienti, il Newcastle sta dando maggiore priorità ai rinforzi difensivi e i dirigenti dei magpies sperano di poter ingaggiare due nuovi difensori centrali in tempo per la stagione 2024-2025. Huijsen è uno dei loro obiettivi principali, dopo aver ricevuto feedback positivi durante la stagione in prestito alla Roma. Tuttavia, il giovane calciatore ha già dichiarato di voler rimanere alla Juventus e di volersi affermare a Torino.