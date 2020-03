La Juventus smentisce: “Dybala non ha il Coronavirus”

Nelle ultime ore è circolata la notizia relativa alla presunta positività al Coronavirus di Paulo Dybala. A riportarla è stato El Nacional, secondo cui l’argentino avrebbe contratto il virus dal compagno di squadra Rugani. La notizia, però, è priva di fondamento.

LA SMENTITA – A smentire il tutto ci ha pensato direttamente la Juventus con una nota all’Ansa:

“Paulo Dybala non è positivo al coronavirus. Lo precisa la Juventus, smentendo “categoricamente” indiscrezioni di stampa circolate nelle ultime ore. Dopo la positività di Daniele Rugani, in osservanza alle disposizioni delle autorità sanitarie, l’attaccante argentino è in isolamento volontario come il resto della squadra”.

MESSAGGIO SOCIAL – Nel frattempo su Twitter la Joya ha voluto rassicurare i suoi fan con un messaggio: “Ciao a tutti, voglio confermare che sto bene e sono in isolamento volontario. Grazie a tutti per i messaggi, spero stiate bene. No alle fake news!”.