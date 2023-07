La Juventus sonda Rodri del Betis

La Juventus ha difficoltà ad ingaggiare giocatori come Sergej Milinkovic-Savic quindi vorrebbe prendere il talento del Real Betis

La Juventus si è inserita nella corsa per uno dei giocatori più importanti del Real Betis. La Vecchia Signora ha deciso di tenere d’occhio Rodri Sánchez, talentuoso centrocampista di 23 anni che si sta affermando come uno dei più interessanti prospetti del calcio spagnolo.

Con 2 gol e 6 assist in 39 presenze nella scorsa stagione, Rodri ha dimostrato il suo valore al Real Betis. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club, tra cui il Real Madrid, che ha tenuto d’occhio il nuovo talento emergente. Tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha mostrato un interesse più concreto per il giocatore e sta cercando di rafforzare il proprio centrocampo.

La Juventus ha difficoltà a ingaggiare giocatori come Sergej Milinkovic-Savic, quindi Rodri è emerso come un’alternativa interessante. Il centrocampista spagnolo è stato oggetto di interesse anche da parte del Napoli, ma la sua clausola rescissoria di 40 milioni di euro ha rappresentato un ostacolo nelle trattative.

Le ultime

L’interesse della Juventus per Rodri sottolinea la reputazione che il giocatore si è costruito nel panorama calcistico spagnolo. La sua qualità a centrocampo e la sua capacità di contribuire sia in fase di gioco che di rifinitura lo rendono un obiettivo interessante per i top club europei.

Anche se non è stato raggiunto un accordo ufficiale, è chiaro che la Juventus è decisa a rafforzare la propria rosa con nuovi elementi a centrocampo. Rodri sta disputando il Campionato Europeo Under 21 con la Nazionale spagnola, il che dimostra ulteriormente il suo talento e il suo potenziale di successo a un livello superiore.

Il futuro di Rodri rimane incerto, ma le sue prestazioni nella scorsa stagione e la sua straordinaria partecipazione alla squadra Under 21 hanno fatto capire che il suo talento non passa inosservato. La Juventus è pronta a partecipare all’asta per il giovane spagnolo e si prevede che le trattative andranno avanti nelle prossime settimane.

In un mercato dei trasferimenti sempre più competitivo, i club sono disposti a investire in giovani giocatori dal grande potenziale. Rodri Sanchez si presenta come uno di questi talenti emergenti e un eventuale trasferimento alla Juventus rappresenterebbe un passo significativo nella sua carriera e un segno della fiducia che i top club europei hanno nella sua capacità di brillare sulla scena internazionale.