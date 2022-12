La Juventus spera che il Chelsea prenda Leao

I bianconeri starebbero sperando di vedere il Chelsea prendere Leao invece di Nkunku, per non perdere di vista Zaha

Wilfried Zaha continua a piacere alla Juventus, che vorrebbe provare a prenderlo già dal mese di gennaio. Il calciatore ha, però, un buon mercato all’interno della Premier League. Su di lui ci sono Arsenal e Chelsea, oltre a Roma e Milan in Italia, con il Borussia Dortmund e il Bayern Monaco in Germania. I bianconeri, però, sperano che un assist possa arrivare dai rossoneri.

Il calciatore inglese sarebbe nel mirino delle due londinesi, con l’Arsenal in vantaggio, ma nel caso in cui il Chelsea dovesse trovare l’accordo per Leao o Nkunku potrebbe ritrovarsi immediatamente fuori dalla corsa. Complicato, però, che la Juventus possa avere la meglio.

Zaha scontento?

Il giocatore in estate è sembrato scontento del restare al Crystal Palace. Si dice che avrebbe detto, a ridosso di una partita con il Manchester City: “Dovevamo letteralmente tenerla stretta. Appena siamo andati in vantaggio abbiamo iniziato a difendere, non capisco perché lo facciamo. Se avessimo continuato a premere, credo che avremmo potuto ottenere un secondo e chiudere la partita, ma alla fine ci siamo uccisi”.

Intanto la concorrenza aumenta, con la Roma che potrebbe fare un tentativo nelle prossime settimane. Il giocatore, però, avrebbe dato priorità alla sua permanenza in Premier League. L’Arsenal sembra deciso a puntare forte su di lui per la vittoria del campionato, con la Juventus che a quel punto potrebbe soltanto rimuginarci su. Troppe squadre interessate, con troppi soldi in più.