La Juventus spinge per Berardi, tenterà fino alla fine

Con l’avvicinarsi della chiusura della finestra di trasferimento, si riaffacciano alcuni affari apparentemente irraggiungibili e la Juventus è in corsa per realizzare uno dei suoi acquisti da sogno, Domenico Berardi

A una settimana dalla chiusura della finestra di trasferimenti, le squadre stanno lavorando duramente per consolidare i propri organici in vista della stagione. In questo contesto, la Juventus sta cercando con determinazione l’ingaggio di Domenico Berardi, un obiettivo che è stato nel mirino di Massimiliano Allegri e che sembra essere in ripresa.

Le dichiarazioni di Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, hanno aggiunto un nuovo livello di interesse alla situazione. Carnevali ha dichiarato che, pur non avendo ricevuto un’offerta ufficiale, c’è stato un colloquio economico con la Juventus per Berardi. Sebbene il Sassuolo abbia fissato una valutazione superiore ai 30 milioni di euro, è disposto a considerare un’offerta adeguata per entrambe le parti.

Ci si riprova

Domenico Berardi, attaccante di 29 anni, è stato una figura chiave per il Sassuolo, segnando 12 gol e fornendo 7 assist in 26 partite nella scorsa stagione. La sua versatilità e la sua esperienza in campo lo rendono un obiettivo interessante per la Juventus, soprattutto sotto la guida di Allegri.

Nonostante Berardi sia sotto contratto fino al 2027 con il Sassuolo, il suo nome è riemerso nell’agenda della Juventus. Il desiderio di rafforzare la rosa resta una priorità per i torinesi e Berardi è un giocatore che fa al caso loro.

Il tempo resta un fattore cruciale, visto che la finestra di trasferimento si chiuderà tra meno di una settimana. I tifosi della Juventus seguiranno con attenzione gli sviluppi di questa storia in evoluzione, mentre il club lotta per concretizzare l’ingaggio di uno dei suoi obiettivi più ambiti.