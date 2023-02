La Juventus sta già pensando a una cessione estiva

La Juventus starebbe già pensando alla cessione di un giocatore, che attualmente è in prestito all’estero e che dovrebbe far ritorno

È una delle grandi incognite degli ultimi mesi. La Juventus ha acquistato Denis Zakaria dal Borussia M’gladbach nel gennaio 2022. Poi, alla fine della finestra di trasferimento estiva, è stato ceduto in prestito al Chelsea, dove ha collezionato appena sette presenze, segnando un solo gol in tutte.

Il 26enne svizzero non sarà acquistato dai Blues, come riporta il London Evening Standard. La squadra piemontese sta quindi già valutando seriamente la cessione del giocatore a fine stagione. Dovrebbe quindi essere uno dei giocatori con cui la vecchia signora farà cassa.

Possibilità estive

I bianconeri sarebbero intenzionati a provare uno scambio con il Chelsea. A Stamford Bridge resterebbe Zakaria e il percorso inverso lo farebbe Mateo Kovacic. Il centrocampista croato sarebbe ben disposto a provare una nuova avventura, con la Juventus che lo riporterebbe in Italia volentieri.

Sul giocatore, però, ci sarebbe anche l’Inter che potrebbe tentare nuovamente un approccio per il ritorno del suo ex giocatore. Intanto il croato durante il mondiale ha avuto modo di interfacciarsi nuovamente con l’Italia, scagliandosi fortemente contro un fischietto nostrano. Ecco cosa disse: “Per me è difficile commentare. Siamo stati battuti per un rigore. Non ho mai messo bocca sugli arbitri, ma questi errori costano cari. Spevamo della loro aggressività e di Messi, naturalmente. Leo merita i complimenti. Eppure – prosegue – ci è stato dato un rigore ridicolo. Ora dobbiamo raccogliere le forze e combattere per prenderci il terzo posto”.