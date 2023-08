La Juventus sta lavorando per Gorezka

Alla ricerca di un rinforzo interessante per il proprio centrocampo a causa della partenza di Franck Kessié verso l’Arabia, la Juventus sta cercando altre alternative sul mercato dei trasferimenti. Uno degli ultimi nomi apparsi sulla scena è quello del tedesco Leon Goretzka, un giocatore che Thomas Tuchel considera sacrificabile al Bayern Monaco

Si moltiplicano i dubbi su cosa accadrà a Leon Goretzka dopo la fine della finestra di trasferimento. Al centro di speculazioni sul suo futuro, il 28enne internazionale tedesco non è sicuro del suo futuro al Bayern Monaco.

Il centrocampista non sembra essere troppo importante per Thomas Tuchel, che durante il precampionato è stato molto più propenso a puntare sul duo Konrad Laimer e Joshua Kimmich. In questa situazione, ci sono già diverse squadre che si sono affacciate sulla scena con l’intenzione di poter accogliere il giocatore tra le proprie fila.

Leon Goretzka è nell’agenda della Juventus

Una delle destinazioni più citate è stata il Manchester United, squadra che già in passato si era interessata alla sua situazione e che non si è dimenticata di lui per rinforzare il proprio centrocampo. Ora, Sky Germania ha aggiunto una nuova squadra all’ex giocatore dello Schalke 04.

In questo caso si tratta della Juventus. La Vecchia Signora, che ha visto sfumare l’opzione Franck Kessié e ora ha bisogno di un nuovo centrocampista di alto livello. L’opzione tedesca è sul tavolo per i bianconeri, che continueranno a valutare se valga la pena o meno provare a prendere il giocatore per rafforzare il proprio centrocampo.