La Juventus sta valutando il ritorno di Spinazzola

Il terzino sinistro italiano non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo, i bianconeri vogliono approfittarne

La Roma non riesce a trovare un accordo per il rinnovo di Leonardo Spinazzola, il cui contratto scade tra poco più di un anno. Le alte richieste degli agenti del terzino sinistro stanno mettendo a rischio la sua continuità, infatti si sostiene che la squadra romana abbia trovato un sostituto gradito a José Mourinho in caso di partenza.

Secondo Calciomercato.com, la continuità di Spinazzola nella squadra capitolina sembra ogni giorno più complicata e questo fa sì che la direzione sportiva stia cercando un sostituto di garanzia. In linea di massima, l’idea sarebbe quella di puntare su Alejandro Grimaldo, un giocatore che piace molto a Mourinho, anche se chiede un grosso stipendio per venire a Roma. Comunque sia, sembra che il futuro di Spinazzola cominci ad allontanarsi dai giallorossi, che sono disposti ad ascoltare offerte visto che il suo contratto scade il 30 giugno 2024 e a Roma temono che possa partire gratis.

La Juventus si inserisce?

Uno dei club che sembra interessato alla situazione di Leonardo Spinazzola è la Juventus, il club che lo ha reso quello che è, puntando su di lui fin dalle giovanili. I bianconeri non sono in un buon momento e hanno intenzione di ripulire lo spogliatoio, uno di quelli che potrebbe finire per partire sarà Alex Sandro, quindi il ritorno di Spinazzola farebbe comodo perché è un terzino sinistro di piena garanzia, che inoltre conosce perfettamente il club bianconero essendo cresciuto lì.