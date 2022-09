La Juventus studia le strategie per il 2023

I bianconeri valuteranno attentamente le mosse per il 2023. La Juventus vuole anticipare i tempi e prendere qualcuno che possa migliorare la squadra

A fine stagione lasceranno vari giocatori. In scadenza per il 2023 ci sono Di Maria, Pinsoglio, Alex Sandro, Cuadrado e Rabiot. Oltre i prestiti in scadenza, con alcuni che ancora sono in dubbio. Quello di Manuel Locatelli vedrà il riscatto, anche per via dell’obbligo con il Sassuolo mentre quelli di Milik e Paredes dovranno essere valutati.

Moise Kean ha anche un obbligo legato alle presenze, ma la Juventus valuterà attentamente se trattenere l’azzurro. Intanto, gli addii potrebbero coincidere con alcuni arrivi in sessione di mercato.

Cosa può arrivare?

Intanto, la Juventus starebbe primariamente pensando all’acquisto di un difensore centrale mancino con Igor della Fiorentina in netto vantaggio. In questa stagione, Allegri proverà a valorizzare alcuni tra i giovani in rosa. Miretti, Fagioli, Soulé e Aké si giocheranno la riconferma almeno fino al mese di Gennaio, dove potrebbero poi finire in prestito. Per ora, Miretti sembra convincere, gli altri dovranno mettersi in mostra.

L’obiettivo sembrerebbe essere, però, responsabilizzare Soulé e fargli imparare il più possibile da Angel Di Maria. Il giocatore argentino classe 2003 promette molto bene e potrebbe prendere l’eredità del Fideo. Per sostituire Alex Sandro si pensa a Gaya del Valencia, ma attenzione perché servirà più di un innesto sulla fascia sinistra. Per Pinsoglio ancora si sa poca, ma il terzo portiere potrebbe finire riconfermato. Nel caso in cui dovesse partire a zero, però, la Juventus è pronta a promuovere in prima squadra uno tra Senko, Garofani e Raina. Si monitora con attenzione anche Del Favero, attualmente in prestito.