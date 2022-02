La Juventus su Rüdiger e Christensen per il sostituire De Ligt

I bianconeri potrebbero sfruttare la scadenza di contratto di entrambi i giocatori per sostituire eventualmente De Ligt

Antonio Rüdiger e Andreas Christensen sembrano molto più che semplici idee per la Juventus. I difensori del Chelsea andranno entrambi in scadenza e – stando quanto arriva dall’Inghilterra – sia il tedesco che il danese potrebbero finire in Italia. Rudiger ha richieste abbastanze esose di stipendio e una forte concorrenza, mentre il danese sembra esser molto più papabile. I giocatori sono monitorati per un’eventuale partenza di De Ligt.

Il calciatore ex Ajax sembrerebbe poter allontanarsi da Torino e dall’Italia, anche grazie alle voci scaturite negli scorsi mesi dalle sue dichiarazioni e da quelle di Mino Raiola. Adesso la Juventus inizia a guardarsi intorno, provando a capire cosa fare.

Il casting difensivo e il futuro del reparto

Se la Juventus ha già acquistato Federico Gatti dal Frosinone, qualcosa di sicuro si sta muovendo. Per la difesa la Juventus starebbe puntando a più profili, tra cui anche i due calciatori del Chelsea. La Juventus però starebbe valutando anche altri profili.

Bonucci e Chiellini non saranno eterni, con il secondo che ha sempre più gli acciacchi dell’età. La Juventus sta monitorando con attenzione la situazione Koulibaly, il cui rinnovo rimane incerto. Il Senegalese è nella lista della spesa dei bianconeri da tempo, ma difficilmente si muoverà in direzione Torino.

Altro profilo da tenere strettamente d’occhio è quello di Sven Botman del Lille. Il calciatore è corteggiatissimo dal Milan, ma la Juventus potrebbe lanciare l’assalto decisivo in Estate. Stesso discorso da fare per Bremer, su cui però l’Inter sembrerebbe esser favorita.