La Juventus su Sané, il City chiede 60 milioni di euro

E’ stata una sessione invernale di mercato senza particolari colpi di scena quella della Juventus di Andrea Agnelli, i bianconeri hanno ceduto gli esuberi e piazzato il colpo Kulusevski per il futuro, ma a gennaio per Sarri non è arrivato alcun volto nuovo.

GIUGNO – Gli sforzi del direttore sportivo Paratici si sono concentrati maggiormente sui colpi da mettere a segno nella prossima estate, tra questi potrebbe esserci Leroy Sané, esterno d’attacco del Manchester City ai box da inizio stagione per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

OPPORTUNITA‘ – Il giocatore è sulla via del recupero e sarà in campo per la parte finale di stagione. Probabilmente, però, quelli saranno gli ultimi mesi con la maglia del City. Sané è in scadenza di contratto nel 2021 e, complice il rapporto non eccellente con Guardiola, potrebbe andar via.

PREZZO – Stando a quanto riportano i media inglesi, sulle tracce del giocatore ci sarebbero Juventus, Bayern Monaco e Real Madrid. Attualmente i bavaresi sarebbero in leggero vantaggio, ma le altre sono alla finestra. Il City ha fissato il prezzo del cartellino sui 60 milioni di euro.