La Juventus su Tielemans se il Tottenham acquisterà Kulusevski

Tielemans potrebbe finire per essere il colpo prescelto dei bianconeri. Resta però da sbrogliare la matassa Kulusevski. Senza riscatto dello svedese, non si potrà procedere

C’è ancora Conte nel futuro bianconero, stavolta per motivi differenti. L’attuale tecnico degli spurs potrebbe dare un assist di mercato immenso alla sua ex squadra, nel caso in cui dovesse scattare il riscatto di Kulusevski.

Sullo svedese, infatti, pende un obbligo di acquisto da parte dei londinesi nel caso in cui questi ultimi abbiano accesso alla prossima UEFA Champions League. Circa 30 milioni, che darebbero alla società di Agnelli la forza economica per buttarsi su Tielemans del Leicester.

Le foxes potrebbero cedere se…

Gli inglesi sembrano ormai essersi rassegnati a perdere il centrocampista belga, ma non faranno sconti. Per l’ex Anderlecht e Monaco potrebbero infatti chiedere una cifra vicina ai 30 milioni. Soldi che la Juventus potrebbe spendere tranquillamente se arrivasse il riscatto di Kulusevski.

A fronte di un’offerta del genere le foxes cederebbero sicuramente il giocatore, dando ad Allegri il rinforzo in mediana che cerca. Tielemans è però cercatissimo anche da altre società, con il Liverpool che fa la voce grossa in Premier League. La squadra di Klopp sarebbe, difatti, fortissima sul giocatore e resta da capire se la Juventus potrà batterli sul tempo.

Nel caso in cui l’assalto al giocatore del Belgio fallisca, la Juventus è pronta a virare su altri obiettivi. Anche se Tielemans resta una delle tante scelte, ma non una delle prime. Infatti, quello che intriga di più al momento sembra essere Gravenberch – tra i più giovani – giocatore per cui la Juventus ha una corsia preferenziale. Infatti, il suo agente è Mino Raiola che potrebbe riuscire a far superare ad Agnelli e soci la concorrenza del Bayern Monaco.