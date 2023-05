La Juventus tiene d’occhio il futuro di Marcelo Brozovic

Il centrocampista croato non ha la garanzia di rimanere all’Inter, il che sta alimentando l’interesse di diversi club europei

La Juventus sta tenendo d’occhio la situazione del centrocampista croato Marcelo Brozovic, che nonostante abbia recentemente rinnovato il contratto con l’Inter, è da tempo nel mirino della Vecchia Signora. Visto il suo scarso rendimento nelle ultime stagioni, sia in Serie A che in Europa, il club bianconero sarebbe disposto a fare un’offerta succulenta per acquisire i suoi servizi per la stagione 2023/2024.

I bianconeri avrebbero iniziato a muoversi e potrebbero presto mettere sul tavolo un’offerta per due stagioni più una aggiuntiva per Marcelo Brozovic, che nonostante il suddetto rinnovo non ha la garanzia di continuare al Giuseppe Meazza, dove negli ultimi anni è stato uno dei grandi leader della squadra transalpina, perdendo gradualmente tutto il protagonismo che ha avuto negli anni precedenti, cosa che alimenta ancora di più le voci sulla sua partenza.

Altre squadre interessate

La Juventus, però, non è l’unica squadra interessata a ingaggiare Marcelo Brozovic per la prossima stagione, visto che anche squadre come Manchester United e PSG stanno cercando l’arrivo del centrocampista balcanico, che vedremo se prenderà finalmente la decisione di trasferirsi durante la prossima finestra di trasferimento che si aprirà il 1° luglio, o se deciderà di continuare all’Inter, che, come abbiamo detto, non sta chiudendo del tutto la porta d’uscita, sapendo il grande affare che può avere tra le mani in questo momento. Il giocatore in estate potrebbe andare via e un passaggio agli acerrimi rivali della Juventus potrebbe essere un duro colpo.