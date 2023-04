La Juventus tiene d’occhio la situazione di Ronald Araújo

Se non riuscirà ad alleggerire il monte stipendi, il Barcellona non potrà rinnovare il contratto di Ronald Araújo e il giocatore sarà ceduto in estate. Anche se il Barcellona dovrebbe risolvere la questione, la Juventus è ancora in agguato

Quasi un anno fa, il Barcellona ha annunciato il rinnovo di Ronald Araújo. Dopo la relativa firma, il contratto dell’uruguaiano è stato prolungato fino al 2026 e il club ha eliminato il rischio di avere tra le sue fila un giocatore che stava già affrontando il tratto finale del suo impegno (il precedente scadeva nel 2023).

Il problema è che, data la sua delicata situazione finanziaria, né il suo contratto né quello del suo compagno di squadra Gavi sono stati aggiornati fino ad oggi. Pertanto, come ha confermato nelle scorse ore il giornalista Marçal Llorente, se il Barça non riuscirà a ridurre il monte ingaggi in tempi brevi, il rapporto con entrambi i giocatori continuerà a essere regolato dal precedente documento ed entrambi potrebbero, se lo desiderano, lasciare il club la prossima estate.

L’erede di Bonucci

Anche se sembra chiaro che il Barça farà di tutto per risolvere la questione il prima possibile, ci sono già entità che hanno iniziato ad avvicinarsi ai due giocatori. Nel caso di Gavi, è il Chelsea che sta facendo i passi maggiori per ingaggiarlo, mentre nel caso di Araújo è la Juventus che ha già iniziato a valutare l’idea di ingaggiarlo a costo zero.

A priori, anche la vecchia signora non ha molte possibilità di ingaggiarlo, dato che la sua situazione sportiva non è molto attraente al momento e la sua economia è stata colpita dalla sentenza del caso Plusvalias. In ogni caso, se si presenterà l’occasione, la Juve farà di tutto per ingaggiare un giocatore che, come riporta CalcioMercato.it, è considerato ideale per diventare l’erede di Leonardo Bonucci.