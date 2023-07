La Juventus torna a pensare a Morata

Con Dusan Vlahovic in uscita e il PSG interessato a ingaggiarlo, la Juventus si è messa al lavoro per trovare un attaccante di garanzia per la prossima stagione: la Vecchia Signora guarda ancora una volta ad Álvaro Morata, che ha un piede e mezzo fuori dall’Atlético de Madrid

L’attaccante madrileno avrebbe così la sua terza opportunità di giocare per la Juventus dopo averlo fatto in due fasi diverse tra il 2014 e il 2016 e poi tra il 2020 e il 2022, essendo un giocatore che ha offerto sempre grandi prestazioni agli ordini di Massimiliano Allegri, che ora sarebbe di nuovo il principale sostenitore dell’ingaggio del 30enne attaccante spagnolo, che lascerebbe l’Atletico Madrid dove non ha finito di dare il livello sperato, avendo sempre certi andirivieni con Diego Pablo Simeone.

Lotta serrata nel calcio italiano

Negli ultimi giorni si è speculato sul fatto che Alvaro Morata potrebbe giocare per diverse squadre di Serie A, con Milan, Inter e Roma interessate in misura maggiore o minore all’attaccante spagnolo, che potrebbe dare priorità al suo arrivo alla Juventus per rafforzare l’attacco bianconero per la stagione 2023/2024, e potrebbe diventare uno dei protagonisti del calciomercato nelle prossime settimane in un’operazione che si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro.

Intanto, a parlare della situazione è stato Alfredo Pedullà che non ha dubbi: “Morata? L’Inter ha ribadito il concetto che non pagherà la clausola di Morata di 21 milioni. L’Atletico non concede sconti. Sullo sfondo c’e’ la Roma”. Il giocatore, quindi, potrebbe avere un futuro assicurato già in Italia. Dove ancora non è dato saperlo, ma sembra possa presto trasferirsi.