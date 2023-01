La Juventus torna a puntare su Wilfried Singo

Il terzino del Torino è di nuovo nei radar della Vecchia Signora per rinforzare la fascia destra della retroguardia. E sarebbe una scommessa futura per il progetto di Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri sa che la Juventus non sta giocando un calcio attraente o accattivante. Nonostante ciò, il suo metodo si sta dimostrando efficace grazie ai buoni risultati ottenuti in Serie A. In un certo senso, questo li ha aiutati a dimenticare la debacle in Champions League.

Per quanto riguarda le consuete indiscrezioni di ogni finestra di trasferimento, sembra che i bianconeri abbiano ritrovato un obiettivo per la loro linea di fondo. Stiamo parlando di Wilfried Singo (22 anni), ala destra che gioca nel Torino. Almeno, questa è l’informazione del giornalista Nicolò Schira.

Giovane ala del Torino

Secondo la suddetta fonte, la Vecchia Signora starebbe nuovamente valutando questa interessante opzione per rinforzare il ruolo. Legato a Barcellona, Inter e Fiorentina, la sua valutazione è di 14 milioni di euro (dati Transfermarkt). Ecco perché la Juventus potrebbe fare una mossa per ingaggiare Singo.

Il suo contratto con la squadra piemontese scade nel giugno 2024. Per questo motivo, ogni mossa della squadra di Allegri dovrà essere monitorata con attenzione. La Juventus ha già contattato Wilfried Singo in più di un’occasione. Il calciatore potrebbe dunque essere un profilo utile per i bianconeri, con quella che ora potrebbe essere la volta giusta per portarlo in bianconero. Dopo Bremer un altro sgarro al Torino, che stavolta potrebbe finire per essere la risoluzione a tanti dei problemi difensivi dei bianconeri.