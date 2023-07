La Juventus tratta 2 acquisti a Londra

Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli è in questi giorni a Londra con l’obiettivo di portare avanti la trattativa per due giocatori che interessano molto a Massimiliano Allegri: l’attaccante Romelu Lukaku e il difensore Timothy Castagne

La Juventus continua a lavorare al suo nuovo progetto. Dopo essersi assicurata i servizi di Timothy Weah e aver acquistato Manuel Locatelli, Moise Kean e Arkadiusz Milik, il club italiano è ora al lavoro per ingaggiare due nuovi giocatori.

Secondo quanto riportato da CalcioMercato.com, il direttore sportivo del club, Cristiano Giuntoli, si trova attualmente a Londra con il chiaro obiettivo di fare progressi nell’ingaggio di Romelu Lukaku, appena tornato al Chelsea dopo aver concluso il suo periodo di prestito all’Inter. Per il momento, però, il club piemontese sta pensando solo a un prestito, visto che non è riuscito a ingaggiare Dusan Vlahovic e non ha i soldi per un trasferimento definitivo.

Un secondo obiettivo

L’attaccante 30enne non rientra nei piani dei Blues e attualmente si sta allenando con la prima squadra. Non sorprende quindi che, come riporta il Corriere dello Sport, il passare dei giorni gli abbia già causato una certa ansia. E, per quello che ha visto, non sembra che la sua situazione si risolva in fretta.

Nella capitale inglese, Giuntoli ha in programma anche un incontro con gli agenti del belga Timothy Castagne. I bianconeri vogliono approfittare della retrocessione del Leicester City in Championship per assicurarsi i servizi di questo versatile terzino destro, che ha collezionato 112 presenze ufficiali con le Foxes (cinque gol e otto assist).