La Juventus tratta Estupinan?

I bianconeri starebbero trattando Pervis Estupinan del Brighton. Il calciatore però avrebbe un costo fin troppo elevato

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta. È un Ecuador che esce a testa alta dal mondiale in Qatar, che lo ha visto come una delle piacevoli sorprese del girone A. I sudamericani hanno messo alle strette qualsiasi avversario, fermandosi però contro un Senegal che ha dimostrato di essere più forte.

La squadra ha però potuto valorizzare vari giocatori, come Hincapie e Pervis Estupinan. Quest’ultimo sembra essere entrato nel mirino della Juventus, il calciatore ecuadoriano sembra poter partire a fronte di una buona offerta. Il Brighton, però, dopo il mondiale potrebbe chiedere uno sproposito.

Cartellino in crescita

Il prezzo di mercato del giocatore ecuadoriano è in netta crescita. Il giocatore attualmente vale 20 milioni di euro e gli inglesi potrebbero chiedere circa 30 milioni di euro per lasciarlo partire. Un prezzo giustificato da un buon mondiale, il suo, e che aumenta ancor di più vista la stagione in Premier League.

La Juventus sta pensando concretamente a lui per la fascia difensiva sinistra, ma non è l’unico profilo. Certo, quello del sudamericano è di sicuro un profilo giovane e comunque d’esperienza che potrebbe dare una marcia in più alla squadra. Il giocatore ha già avuto modo di poter respirare l’aria dell’Italia. Non ha mai debuttato, però il giocatore per un periodo è stato di proprietà dell’Udinese. Un bianconero che non ha mai toccato, ma visto l’interesse potrebbe finire per toccare, ma con una differente squadra. La Juventus resta in campana, ma bisognerà capire come si evolverà la situazione amministrativa.