La Juventus vuole Giuntoli

La Juventus sta vivendo una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la sua dirigenza. Il consiglio di amministrazione sta cambiando facendo subentrare nuove figure. Ma attualmente sembra esserci un ruolo scoperto, ovvero, quello di direttore sportivo. Il club ha un sogno che ha un nome: Cristiano Giuntoli. L’attuale direttore sportivo del Napoli è l’oggetto del desiderio della squadra torinese.

Giuntoli è l’autore di un perfetto progetto con la squadra partenopea. Con le sue intuizioni sono arrivati ottimi calciatori a basso prezzo a Napoli. Sicuramente il ds azzurro è uno dei maggiori protagonisti della cavalcata scudetto dei campani. Ma occhio a quello che potrebbe accadere in estate, ci potrebbe essere un vero e proprio assalto da parte della Juventus per Cristiano Giuntoli.

Il club bianconero è desideroso di affidare il ruolo di direttore sportivo all’attuale DS del Napoli. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” in lista c’è anche la promozione di Giovanni Manna (responsabile Under 23) e Frederic Massara. Un altro nome è quello di Giovanni Rossi del Sassuolo, vecchia conoscenza a Torino essendo stato tra il 2010 e il 2013 responsabile del settore giovanile della Juve. Quindi, la situazione resta da monitorare nelle prossime settimane. Ci sarà da capire cosa accadrà in estate ma la situazione sembra essere molto calda.

Giuntoli mai come quest’anno ha dimostrato tutte le sue qualità da osservatore e dirigente portando a Napoli due talenti come Kim e Kvaratskhelia. Il difensore è arrivato dal Fenerbahce per circa 20 milioni di euro mentre il talento georgiano è approdato dalla Dinamo Batumi per 10 milioni.

Il contratto del dirigente sportivo azzurro scade a Giugno 2024, vedremo se Aurelio De Laurentiis riuscirà a trattenerlo o se purtroppo dovrà lasciarlo andar via. Quello che tutti i tifosi partenopei sperano è che resti e che continui ad infiammare la piazza con altri grandi colpi di mercato.