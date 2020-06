La Juventus vuole inserire Bernardeschi nella trattativa per Jorginho

Sin da quando Maurizio Sarri è arrivato sulla panchina bianconera, uno dei primi nomi che si è iniziato ad accostare alla Juventus è quello di Jorginho. Il tecnico toscano l’aveva voluto al Napoli e, una volta passato al Chelsea, l’ha chiesto ad Abramovich. Logico, quindi, pensare che il nome del centrocampista italiano di origini brasiliane sia già sui taccuini della dirigenza bianconera in ottica calciomercato estivo 2020.

Per il gioco di Maurizio Sarri, è imprescindibile avere un giocatore come Jorginho che detta i tempi e aiuta a far girare meglio il possesso palla. Il Chelsea però lo valuta almeno 40 milioni di euro: richiesta che, allo stato attuale delle cose, viene valutata come molto esosa da parte della dirigenza guidata da Andrea Agnelli. Da qui, la necessità di provare a inserire una contropartita tecnica per abbassare il prezzo.

Due dei giocatori che più di tutti sono segnalati in uscita del mercato della Juventus sono Pjanic e Bernardeschi. Il bosniaco non si è ambientato alla grande sotto la gestione Sarri ed è spesso accostato al Barcellona. L’ex Fiorentina, invece, non ha mai convinto da quando è alla Juventus e Paratici potrebbe provare a proporlo al club allenato da Frankie Lampard per far abbassare il prezzo di Jorginho.

Secondo quanto riportato dalla Redazione di Calciomercato.com, è proprio questa la formula per accontentare tutti: Maurizio Sarri ritroverebbe (per la terza volta in carriera) il suo pupillo a centrocampo; la Juventus piazzerebbe sul mercato un esubero come Bernardeschi che comunque non è riuscito a trovare la sua dimensione a Torino; e, infine, il prezzo del cartellino di Jorginho si abbasserebbe sensibilmente.

Rimarrà solo da capire qual è la volontà del club londinese e se davvero Lampard vorrà privarsi di un calciatore come Jorginho. Il 28enne è sceso in campo per 26 volte in questa stagione mettendo a segno quattro goal e fornendo due assist.