La Juventus vuole Luiz Henrique

Il nuovo direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, sta tenendo d’occhio Luiz Henrique, stella brasiliana del Real Betis. Il dirigente con un passato al Napoli lo segue fin dai tempi degli azzurri e fonti affermano che i torinesi sperano di ingaggiarlo dal Betis per una cifra intorno ai 20 milioni di euro

La Juventus ha annunciato che Cristiano Giuntoli sarà il suo nuovo direttore sportivo e la sua nomina va di pari passo con l’intenzione del club torinese di tornare ai vertici del calcio italiano.

Giuntoli, ex del Napoli, si è fatto conoscere in Italia dopo aver messo in piedi il grande progetto che nella scorsa stagione è riuscito a vincere lo scudetto, pescando giovani e sconosciuti talenti come Kvicha Kvaratskhelia. Dall’Italia stessa si sostiene che il dirigente abbia messo gli occhi sul “nuovo Kvaradona”: Luiz Henrique, ala del Betis.

Possibile offerta da 20 milioni

Secondo le informazioni pubblicate da Estadio Deportivo, che fanno eco a La Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe intenzione di puntare su Luiz Henrique, essendo questa la grande scommessa del nuovo direttore sportivo visto che a suo tempo era già stata la suddetta stella georgiana.

Il club italiano spera di portarlo dal Betis per poco più di 20 milioni di euro. Tuttavia, il club biancoverde ritiene che tale offerta sarebbe insufficiente. Ci si aspetta, quindi, che si possa avere una trattativa continua tra le due parti nelle prossime settimane con i bianconeri pronti a provarci per l’esterno nel caso in cui dovesse uscire Chiesa. L’italiano sembra in rotta con l’ambiente e il club bianconero lo cederebbe ben volentieri nel caso di un’offerta.