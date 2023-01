La Juventus vuole offrire 35 milioni per il difensore Sergio Gomez

Dall’Inghilterra: Il difensore del Manchester City Sergio Gomez è un obiettivo a sorpresa per la Juventus questo mese, mentre i giganti della Serie A cercano di sostituire Alex Sandro, che potrebbe decidere di non firmare un nuovo contratto con la Vecchia Signora

Gomez, 22 anni, si è unito al Manchester City in estate per una somma di circa 11,5 milioni di sterline. Ma lo spagnolo ha giocato solo 11 volte con il City, rimanendo un sostituto inutilizzato nelle ultime otto partite di Premier League. È in difficoltà.

La sua forma all’Anderlecht era incredibile. Da terzino sinistro, ha contribuito a 22 gol in 50 presenze. Si tratta quindi di un grande talento che il City ha ingaggiato per una cifra modesta. Ma, come era facile prevedere, Gomez non sta giocando.

Acquisto concreto?

In Italia a parlare dell’acquisto è calciomercatoweb. Ecco cosa hanno detto: “La Juventus vota a sinistra. La politica non c’entra, parliamo di calcio e dell’esigenza dei bianconeri di rinnovare le corsie esterne considerato che Alex Sandro e Cuadrado potrebbero non rinnovare il contratto in scadenza a giugno.

Per l’eredità del brasiliano situazione in alto mare, nessun nome di quelli che vengono fatti ha davvero preso il sopravvento balzando un pole. Dunque i giochi sono apertissimi, con la possibilità che se ne aggiunghino degli altri nei prossimi mesi.

In tal senso occhio a quello di Sergio Gomez, talento spagnolo in estate trasferitosi al Manchester City per circa 13 milioni di euro. Piaceva anche all’Inter, ma come spesso accade i ‘Citizens’ hanno bruciato tutti portandoselo a casa. Fin qui però il classe 2000 ha giocato molto poco, anzi pochissimo e per questo non si esclude che a fine stagione – se la sua situazione non dovesse mutare – possa chiedere di andar via“.