La Juventus vuole onorare il contratto di Ronaldo, ma sul francese c’è il PSG: la scelta spetterà al giocatore

Tra le tante incognite in casa Juventus c’è quella relativa al futuro di Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese è legato ai bianconeri da un contratto fino al 2022 e a fine stagione sarà chiamato a prendere una decisione.

La volontà del club di Andrea Agnelli è quella di onorare l’accordo e lasciar andare il giocatore a naturale scadenza. Nonostante l’alto ingaggio Ronaldo ha dimostrato di essere fondamentale per questa Juventus e quando è mancato, causa covid, l’assenza si è sentita parecchio.

Sulle tracce di Ronaldo da diversi mesi c’è il Paris Saint-Germain, che ha messo l’ex Real in cima alla lista dei desideri per la prossima stagione. In caso di offerta la palla passerà direttamente in mano all’attaccante.

La Juve, infatti, qualora Ronaldo decidesse di andar via sarebbe pronta ad assecondare la richiesta, con la speranza di ricavare la cifra più alta possibile per il prezzo del cartellino.

In tal modo i bianconeri avrebbero la liquidità necessaria per mettere le mani sull’eventuale sostituto e risparmierebbero i 31 milioni di euro l’anno per l’ingaggio del portoghese.