La Juventus vuole un altro Higuaín: punta tutto su Osimhen

La Juventus è pronta a fare un grande colpo di mercato per rinforzare il proprio attacco: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club bianconero avrebbe offerto ben 85 milioni di euro per assicurarsi Victor Osimhen. L’operazione sarebbe mirata a concludersi entro l’inizio di giugno, così da avere il centravanti nigeriano già disponibile per il Mondiale per club.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che ha già lavorato con Osimhen ai tempi del Napoli, vede nel nigeriano il profilo ideale per completare la rosa. Dopo aver rafforzato il centrocampo e sistemato la difesa con Kalulu, Kelly e i prossimi rientri di Bremer e Cabal, la dirigenza juventina aveva già da tempo in programma un intervento deciso in attacco. “La Juve avrebbe messo sul piatto 85 milioni per acquistare prima del Mondiale il bomber nigeriano”, riporta il quotidiano sportivo.

Tuttavia, l’operazione non è semplice. In Italia, la clausola rescissoria da 75 milioni di euro inserita nel contratto di Osimhen non è applicabile, il che obbliga la Juventus a trattare direttamente con il Napoli, club proprietario del cartellino del giocatore. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, però, sembrerebbe poco incline a cedere uno dei simboli dello scudetto 2023 ai rivali storici.

Secondo quanto filtra dall’ambiente partenopeo, De Laurentiis preferirebbe una cessione all’estero, magari in Saudi Pro League, dove l’Al-Hilal si sarebbe già mosso per sondare il terreno. “Il ricco club di Riyad potrebbe garantire all’attaccante un ingaggio triplo”, si legge sul Corriere, una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro a stagione, ben superiore agli attuali 11 milioni netti percepiti da Osimhen.

A influenzare la trattativa sarà però soprattutto la volontà dello stesso giocatore. Osimhen sarebbe affascinato sia dall’offerta economica saudita che dalla possibilità di ritrovare Giuntoli, che lo ha lanciato in Italia. “Possibile che Aurelio accetti di incassare meno – i 75 milioni della clausola – pur di non vendere Osimhen agli eterni rivali bianconeri? Assolutamente sì”, scrive il Corriere dello Sport. La prossima estate si annuncia dunque rovente per il futuro dell’attaccante nigeriano.