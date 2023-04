La Juventus vuole vendere McKennie

Il centrocampista americano è in prestito al Leeds, ma i bianconeri sperano di poterlo vendere con una grossa plusvalenza

La Juventus sta tenendo d’occhio il futuro di Weston McKennie, attualmente in prestito al Leeds United, perché è consapevole che potrebbe incassare un’ingente somma se la squadra inglese finisse per trattenerlo. La squadra inglese, infatti, sta rischiando la retrocessione e questo tiene in fibrillazione i bianconeri, che vorrebbero vendere l’americano nella prossima finestra di mercato.

Secondo quanto riportato da “Calciomercato”, il Leeds United potrebbe pensare di acquistare McKennie a titolo definitivo nella prossima finestra di trasferimenti, a patto che riesca a garantire la permanenza nella massima serie inglese, cosa difficile visto che ha un solo punto di vantaggio sui club in zona retrocessione. La Juve è molto nervosa per questa situazione, visto che in caso di mancata promozione potrebbe perdere fino a 40 milioni di euro.

Le cifre sono concordate

Quando la Juventus ha negoziato il prestito di Weston McKennie al Leeds United, sono state concordate anche le cifre per un’eventuale cessione. La squadra inglese avrebbe dovuto pagare circa 34,5 milioni di euro per il suo trasferimento a titolo definitivo e altri 5 milioni di euro in variabili facilmente esigibili.

Tutto però è subordinato alla permanenza del Leeds in Premier League e per questo la Juve sta tenendo d’occhio la competizione inglese, visto che la partenza dell’americano sarà un’ottima fonte di guadagno per la programmazione del prossimo anno. Sarà difficile il prossimo mercato, specialmente nel caso in cui dovessero mancare l’accesso alla Champions League.