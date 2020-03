La Lazio spinge per la ripresa: squadra a Formello il 4 aprile. Diaconale attacca la Juve

E’ una Serie A completamente divisa quella che si accinge ad affrontare la questione relativa al futuro del campionato. Lazio e Napoli spingono per tornare in campo appena sarà possibile, mentre la maggior parte dei club pensa all’archiviazione per non pregiudicare la prossima stagione.

La conferma che il club di Lotito abbia tutte le intenzioni di continuare è arrivata stamani. Stando a quanto riporta Sky Sport, il patron biancoceleste dopo aver annunciato ai suoi calciatori di voler effettuare un ritiro a Formello, ha fissato la data per il rientro: sabato 4 aprile. Salvo ulteriori decreti governativi, dunque, la Lazio tornerà in campo a fine settimana.

Nel frattempo Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio, è tornato a parlare del futuro della Serie A, riservando più di una frecciata alla Juventus. Ecco un estratto delle dichiarazioni rilasciate a Radio Punto Nuovo:

“La Juventus ha già un accordo con i propri calciatori per un taglio consistente che la mette a riparo su vari fronti. Il mondo del calcio avrebbe bisogno di un minimo di buon senso. Nessuno dice che il Coronavirus non esista, ma va detto che non potrà impedire il ritorno alla normalità e bisogna impegnarsi nel guardare il post pandemia. Mi sembra che tutti coloro che sostengono che il campionato è ormai morto, che bisogna chiuderlo il prima possibile, non tengono conto di un particolare molto importante: gran parte delle società di Serie A sono quotate in borsa e queste affermazioni sono un colpo per le quotazioni.

I bianconeri hanno curato i propri interessi, un taglio di quella cifra riesce a riequilibrare o dare solidità al proprio bilancio. Magari se l’avesse concordato con le altre società e con i calciatori sarebbe diventata una misura erga omnes, così riguarda soltanto loro. La Lazio prenderà una decisione insieme a tutte le altre società, sicuramente il taglio degli stipendi dei giocatori è una misura che può aiutare le casse delle squadre, ma va trattata”.