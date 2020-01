La Lazio vince col Napoli ed Anna Falchi si spoglia, boom di like su Instagram (FOTO)

Ancora una volta il Napoli è uscito dal rettangolo verde di gioco con zero punti. La sconfitta contro la Lazio è sicuramente quella che più fa male, soprattutto per il modo nella quale è arrivata. Mentre gli azzurri dominavano la partita, un errore di Ospina ha permesso a Ciro Immobile di mettere la palla in rete.

Ancora una vittoria, quindi, per la squadra di Simone Inzaghi che, dopo il pareggio dell’Inter contro la Lazio, vede ancora da più vicino il primo posto. Sono ben 10 le vittorie consecutive da parte dei laziali. Prima della gara, la showgirl Anna Falchi aveva fatto una promessa in caso di vittoria, ovvero che si sarebbe messa a nudo.

Promessa rispettata dopo il gol di Ciro Immobile (clicca qui per vedere la foto di Anna Falchi su Instagram). Questo il tweet della Falchi: “E con un’altra vittoria in “zona Lazio’ mi tocca pagare dazio. Sola soletta nella mia cameretta ma sempre in compagnia della mia sciarpetta!!!!!”

Anna Falchi, quindi, ha reso pubblico uno scatto ‘privato’ per festeggiare la vittoria della sua squadra. La bella showgirl, infatti, è completamente nuda con la sola sciarpa della sua squadra per coprirsi.

La Falchi, quindi, ha deciso di festeggiare a modo suo i tre punti contro gli azzurri di Gennaro Gattuso. Non è la prima volta, infatti, che la bella laziale decide di festeggiare così una vittoria della sua squadra del cuore. Come è possibile osservare dal numero di like e commenti presenti sulla piattaforma social, in molti hanno apprezzato.