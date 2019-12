La letterina per “Babbo Natale” De Laurentiis di Gennaro Gattuso

Siamo ormai a pochissimi giorni da Natale e ormai tutti i bambini (tranne qualche ritardatario dell’ultim’ora) si sono già apprestati a scrivere e qualcuno imbucare in qualche fantomatica casella, la letterina per Babbo Natale. Gennaro Gattuso, l’allenatore del Napoli, non è stato da meno. Molti bambini nella propria letterina fanno una lista molto lunga, con diversi oggetti. Gattuso è stato più onesto e parsimonioso, la sua lista consta di tre elementi, tre identikit di tre calciatori, uno per ruolo. Adesso, ci sarà da vedere solamente Babbo De Laurentiis come e se riuscirà ad accontentarlo. L’unico problema è che ci sarà da aspettare oltre il 25 dicembre, come per tutti gli altri bambini. In Spagna i regali si aprono il 6 gennaio, giornata in cui arrivano i Re Magi. La data potrebbe più o meno essere quella, a mercato di gennaio ben avviato.

MIGLIORARE LA ROSA – Durante la cena di Natale, ma anche in precedenza, Gattuso ha parlato a lungo con De Laurentiis e Giuntoli della rosa del Napoli e soprattutto come fare per migliorarla. L’obiettivo stabilito è stato quello di provare a rincorrere il quarto posto occupato dalla Roma che attualmente dista ben 11 punti. Per il raggiungimento di quest’obiettivo, a detta di Gattuso, sarebbero necessari almeno tre rinforzi.

LA LISTA DEI DESIDERI – I ruoli in cui bisognerebbe intervenire sarebbero, come già detto, esattamente tre: un regista, un incontrista e un terzino. Per i due di centrocampo, quello di cui c’è più necessità è il regista, visto che la rosa del Napoli ne è attualmente sprovvista. Gattuso vorrebbe Lucas Torreira dell’Arsenal. I Gunners sparano almeno 30 milioni di euro, bisognerà quindi trattare, ma il suo agente vorrebbe fargli cambiare aria, ritenendo quella di Londra ormai satura. Il secondo nome sarebbe quello di un centrocampista forte muscolarmente, un nuovo Allan: le scelte potrebbero ricadere su Bakayoko, attualmente al Monaco, ma al Milan ai tempi di Gattuso oppure lo stesso Kessié, ma è più difficile che la squadra di Pioli lo liberi già a gennaio. Infine c’è da prendere un terzino: tutte le voci portavano a Ricardo Rodríguez, altro senatore di Gattuso al Milan, ma ultimamente pare si stia accordando con il Fenerbahçe.