La Manna: “Mac Allister piace alla Juve ma servono 50 milioni”

Mac Allister è un profilo che piace concretamente ai bianconeri, ma che al momento non possono permetterselo. Possibile cessione per finanziarlo?

La Juventus non è nuova al cercare centrocampisti sul mercato con Alexis Mac Allister che è un profilo in ottica bianconera da settimane. Il giocatore argentino di origini irlandesi ha figurato benissimo con la nazionale in Qatar, arrivando addirittura alla vittoria finale.

Così bene che ora tante squadre lo vorrebbero, con il Brighton che si sfrega le mani. Il giocatore è valutato circa 50 milioni di euro, con la Juventus che non sembra però poterselo permettere allo stato attuale delle cose. In vantaggio c’è l’Arsenal, con la Juventus che potrebbe però avere un asso nella manica. La vendita di McKennie potrebbe garantire un tesoretto per l’assalto, ma è difficile.

La Manna ne parla

Intanto, l’agente Gabriele La Manna ha parlato della situazione. Ecco cosa ha detto: “Se vai ad analizzare le grandi squadre europee avranno comunque un’età media più alta della piccola sul campo. La piccola deve cercare di valorizzare il giovane e venderlo. La Juventus, in questo momento, non ha bisogno di questo. Ok il ringiovanimento della cosa, ma quei 4-5 giocatori di caratura internazionale li devi avere in campo”.

Su McAllister: “E’ stato sicuramente tra i migliori centrocampisti di questo mondiale. Mac Allister in Italia farebbe la fortuna di tutte le big. Sa coprire il campo, ha visione, ha interdizione, è centrocampista completo. Si farà però fatica a toglierlo al Brighton perché è in Premier League e servirebbero qualcosa come 40-50 milioni, in Italia quasi nessuno può fare un investimento del genere. Potrebbe essere la Juventus ma bisognerebbe capire le conseguenze eventuali di quanto sta accadendo. Le altre non credo possano”.