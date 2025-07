La moglie lo rimprovera perché ubriaco, lui la uccide a morsi sul collo davanti ai 3 figli piccoli: orrore in India

Un nuovo femminicidio scuote l’India. Un uomo ha ucciso la moglie a morsi, sbranandola sul collo, al culmine di una lite scoppiata per via del suo consumo eccessivo di alcol. Il tragico episodio si è verificato nello stato del Madhya Pradesh, nella città di Gwalior, davanti agli occhi inorriditi dei figli piccoli della coppia.

Secondo le indagini, l’uomo era tornato a casa completamente ubriaco, quando la moglie lo ha rimproverato per l’ennesima volta. Ne è nato un violento diverbio che è degenerato in un agguato feroce: l’uomo si è avventato su di lei e l’ha azzannata al collo con forza brutale, fino a provocarle una ferita fatale. Quando i vicini sono accorsi, la donna era già senza vita.

I bambini, presenti in casa durante il massacro, sono stati i primi a raccontare ciò che era accaduto. Secondo le loro testimonianze, non era la prima volta che il padre mostrava comportamenti aggressivi, specialmente sotto l’effetto dell’alcol. Il loro racconto è stato decisivo per l’arresto dell’uomo, che ora si trova in custodia cautelare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno avviato un’indagine per omicidio volontario. Il corpo della donna è stato trasferito per l’autopsia, mentre i figli sono stati affidati ai servizi sociali. Gli inquirenti hanno confermato che l’aggressione è avvenuta “a morsi”, circostanza che rende il crimine ancora più crudele e inspiegabile.

Il caso ha destato sdegno in tutta l’India, dove i numeri della violenza domestica restano drammaticamente alti. Attivisti per i diritti delle donne chiedono giustizia immediata e misure più severe per la tutela delle vittime. L’episodio è l’ennesima prova di quanto possa essere devastante l’intreccio tra dipendenza da alcol, violenza e assenza di protezione nelle mura domestiche.