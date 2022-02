La morte della giovane Gaia Young a 25 anni, si apre un’indagine

Gaia Young era una giovane ragazza inglese di 25 anni che dopo aver trascorso un’allegra giornata in bici con i suoi compagni, dopo essere tornata a casa si è sentita male accusando un forte mal di testa. La ragazza purtroppo non ce l’ha fatta ed è morta dopo quattro giorni in ospedale.

I fatti risalgono allo scorso luglio ma la notizia è tornata sui giornali in quanto è stata aperta un’indagine perché i medici ritengono che si tratti di una morte quasi inspiegabile. La sua cartella clinica non vedeva malattia pregresse né aveva contratto il Covid.

La causa della morte dovrebbe essere dovuta a un’edema cerebrale che ha portato all’accumulo di liquidi nel cervello che hanno provocato dei rigonfiamenti e il tragico epilogo. Non è stata però ancora scoperto la causa dell’edema. La madre di Gaia, Dorit, è convinta che i medici abbiano sbagliato la diagnosi e non siano stati in grado di valutare i sintomi che aveva sua figlia causando un rapido peggioramento e l’impossibilità di rimediare.

Gaia aveva accusato tra i sintomi mal di testa e nausea proprio durante la cena. Quando l’hanno portata all’University London College Hospital, ancora non aveva perso conoscenza ma appariva già confusa, tanto che i medici avevano ipotizzato potesse aver assunto delle sostanze stupefacenti, circostanza che la mamma ci ha tenuto a smentire da subito.

Adesso ci sarà un’indagine per capire se davvero i medici hanno sbagliato la diagnosi e quindi sono colpevoli della morte di Gaia, sua madre ne é convinta: “Credo che con la dovuta cura non sarebbe morta. Credo che le sia stata negata la possibilità di vivere. Come può morire in ospedale una giovane donna sana, senza che nessuno sappia il perché?”