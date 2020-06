La Napoli imprudente, maxi assembramento in piazza Mercato per un torneo di calcetto

Ha dell’assurdo quanto accaduto nella serata di ieri nel centro storico di Napoli, precisamente in Piazza Mercato. I cittadini hanno organizzato un vero e proprio torneo di calcetto a 12 squadre, incuranti delle misure di sicurezza anti-Covid previste dallo Stato e dalla Regione.

Qualche giorno fa era stato il Ministro dello Sport Spadafora a rimarcare l’alto rischio di contagio per gli sport di contatto amatoriali, posticipando ulteriormente l’apertura di centri sportivi in cui si praticano calcio, basket, pallavolo e sport di questo genere.

A Napoli alcuni cittadini hanno ben pensato di provvedere da soli, organizzando un torneo in piena regola con tanto di sponsor, presentatori, madrine, fuochi d’artificio, fotografi, cori da stadio e musica neomelodica.

Intorno alle transenne erano presenti centinaia di persone giunte in piazza per assistere all’evento, ammassate senza alcun rispetto per il distanziamento sociale e prive di mascherina, obbligatoria in Campania fino al 22 giugno.

Il tutto è filato liscio senza alcuna segnalazione da parte dei residenti e senza alcun intervento da parte delle forze dell’ordine. Una situazione surreale che rischia di vanificare gli sforzi fatti dalla maggior parte dei cittadini fino a questo momento.