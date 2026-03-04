La Turchia ha annunciato di aver sventato una minaccia missilistica proveniente dall’Iran grazie all’intervento delle forze della NATO dispiegate nel Mediterraneo orientale. Secondo Ankara, il missile balistico era stato rilevato mentre si dirigeva verso lo spazio aereo turco dopo aver attraversato i cieli dell’Iraq e della Siria. I sistemi integrati di difesa avrebbero reagito con rapidità, neutralizzando l’ordigno prima che potesse rappresentare un pericolo concreto.

Il Ministero della Difesa turco ha spiegato che l’intercettazione è avvenuta nell’ambito delle misure di protezione collettiva garantite dall’Alleanza Atlantica. Il monitoraggio del vettore sarebbe stato continuo fin dal suo ingresso nell’area regionale, consentendo una risposta tempestiva.

L’episodio conferma il clima di forte tensione che attraversa la regione.

I detriti del missile, stando alle informazioni ufficiali, sono caduti nel distretto di Dortyol, nella provincia di Hatay, senza causare vittime o feriti. Le squadre di emergenza sono intervenute rapidamente per delimitare l’area e avviare le verifiche di sicurezza.

Non risultano danni significativi a edifici o infrastrutture locali. Le autorità hanno rassicurato la popolazione affermando che la situazione è pienamente sotto controllo. Dal governo turco è arrivato un avvertimento chiaro: Ankara si riserva il diritto di reagire a qualsiasi atto ostile contro il proprio territorio. La dichiarazione sottolinea la volontà di difendere con fermezza la sovranità nazionale. Anche un portavoce della NATO ha condannato l’azione attribuita all’Iran, ribadendo il sostegno dell’Alleanza a tutti i Paesi membri.