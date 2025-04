La nota stonata della vittoriosa serata contro l’Empoli: il Napoli perde Juan Jesus per infortunio

Brutte notizie per il Napoli durante la sfida contro l’Empoli: Juan Jesus ha dovuto abbandonare il terreno di gioco a causa di un infortunio muscolare. Il difensore brasiliano, durante il secondo tempo, ha avvertito un dolore improvviso che lo ha costretto a fermarsi immediatamente. A seguito dell’infortunio, il tecnico Antonio Conte ha dovuto sostituirlo, inserendo al suo posto il giovane Rafa Marin.

Il centrale brasiliano ha mostrato segni evidenti di sofferenza e, rivolgendosi allo staff tecnico, ha esclamato con frustrazione: “Ma cosa aspettate a sostituirmi?”. Le sue parole, piene di dolore e preoccupazione, hanno messo in allarme sia lo staff medico che l’allenatore. L’episodio rappresenta un’ulteriore complicazione per Conte, già alle prese con l’assenza prolungata di Alessandro Buongiorno.

La situazione in casa Napoli si complica ulteriormente: con Buongiorno ancora fuori dai giochi per almeno un’altra settimana, le alternative in difesa iniziano a scarseggiare. Questo nuovo contrattempo pone il reparto arretrato partenopeo in piena emergenza, costringendo Conte a rivedere le sue strategie in vista delle prossime sfide.

In particolare, in vista della prossima gara contro il Monza, il tecnico dovrà decidere come fronteggiare questa situazione delicata. Una delle soluzioni più probabili è l’impiego da titolare di Rafa Marin, che finora non aveva ancora avuto occasione di partire dal primo minuto in Serie A. Il giovane difensore spagnolo potrebbe così ottenere una chance importante.

Un’altra opzione al vaglio dello staff tecnico potrebbe essere l’arretramento di Giovanni Di Lorenzo nel ruolo di centrale. Sebbene solitamente impiegato come terzino destro, Di Lorenzo ha già dimostrato in passato di sapersi adattare a diverse posizioni difensive. In ogni caso, le prossime ore saranno decisive per valutare le condizioni fisiche di Juan Jesus e capire quale direzione prenderà Conte per fronteggiare questa nuova emergenza.