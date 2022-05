La nuova esperienza di Rino Gattuso: Parma in pole per il dopo Iacchini

Rino Gattuso è pronto a ripartire. Dopo la cocente esperienza col Napoli e il brevissimo rapporto di soli 20 giorni con la Fiorentina, il tecnico calabrese sarebbe pronto a tornare alla guida di una squadra dopo quasi un anno di inattività.

Il mister di Corigliano Calabro dovrà riscattarsi dopo i due anni difficili e deludenti a Napoli, in cui ha concluso con un settimo e quinto posto, sebbene bisogna aggiungere anche la vittoria in Coppa Italia. Il suo futuro potrebbe essere in Italia, ma non in Serie A.

C’è un club, che è retrocesso lo scorso anno, ma aveva grandi ambizioni da cui voler ripartire. Stiamo parlando del Parma, che con la nuova società e il presidente americano Krause volevano immediatamente riscattarsi, raggiungendo immediatamente la massima serie italiana. Così non è stato.

Nonostante un calciomercato con i fiocchi, in cui si è visto l’arrivo di Vasquez, Buffon, Simy, Valenti, Pandev assieme a dei giovani molto interessanti come Bernabè o Dennis Man, il risultato è stato un anonimo 12° posto. Prima Maresca e poi Iacchini non sono riusciti a fare esprimere al meglio la squadra, con prestazioni molto altalenanti che non gli hanno permesso nemmeno di avvicinarsi alla zona play-off.

Con la fine del campionato c’è stato l’incontro tra mister Iacchini e il presidente del Parma, in cui si è annunciata la separazione. Quest’ultimo guarda immediatamente al futuro, e se