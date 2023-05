La nuova formula dell’Atletico per ingaggiare Vlahovic

I Colchoneros possono ottenere i soldi che la Juve chiede per il serbo senza doversi separare da Joao Felix

L’Atlético de Madrid, uno dei club più importanti del calcio spagnolo, è deciso a rafforzare la propria rosa per la prossima stagione. Consapevoli della necessità di un attaccante di qualità, i colchoneros hanno messo gli occhi su Dusan Vlahovic, che attualmente gioca nella Juventus.

Vlahovic, che ha solo 23 anni, ha mostrato un grande potenziale durante la sua permanenza nel calcio italiano ed è diventato uno degli attaccanti più richiesti del momento. Con la sua capacità di segnare e di sbilanciare le difese avversarie, il serbo si adatterebbe perfettamente allo stile di gioco dell’Atletico Madrid, anche se i bianconeri chiederanno circa 80-85 milioni di euro per lui.

Cosa succede?

Per assicurarsi i servizi di Vlahovic, il club biancorosso ha in programma una serie di mosse sul mercato dei trasferimenti. In primo luogo, spera di ricavare circa 50 milioni di euro dalla cessione di Matheus Cunha al Wolverhampton. Questa cifra rappresenterebbe una spinta finanziaria molto necessaria per l’attaccante serbo. Inoltre, l’Atletico Madrid sta pensando di vendere Alvaro Morata per circa 20 milioni di euro e Saul Niguez per poco meno di 10 milioni di euro. Queste partenze permetterebbero al club di liberare il monte salari e di raccogliere ulteriori fondi per finanziare l’arrivo di Vlahovic.

Un’altra opzione presa in considerazione è il prestito di Joao Félix a un club della Premier League per circa 20 milioni di euro. Questa operazione avrebbe un duplice scopo: da un lato, eviterebbe che l’Atletico Madrid perda il pieno controllo del giovane talento portoghese e, dall’altro, permetterebbe a Joao Félix di disputare una stagione in un’altra squadra in cui possa crescere molto e aumentare il suo valore di mercato.