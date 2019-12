La nuova Roma di Dan e Ryan Friedkin: Pallotta accetta la proposta da 790 milioni. Politano primo acquisto?

La Roma sta per passare nelle mani di Dan e Ryan Friedkin, che nelle scorse ore hanno trovato l’accordo con James Pallotta sulla base di un’offerta da 790 milioni di euro. L’attuale presidente giallorosso resterà comunque socio di minoranza. Il Gruppo Friedkin controlla principalmente Gulf States Toyota Distributors, ma è impegnato anche nel settore cinematografico ed è proprietario di numerosi alberghi di lusso.

ASSETTO SOCIETARIO – Alla guida del club giallorosso dovrebbe sedersi Ryan, figlio di Dan, chiamato a gestire l’intero assetto societario, che per il momento non dovrebbe subire variazioni. Confermati dunque il CEO Guido Fienga, il direttore sportivo Petrachi e l’intera dirigenza.

PIANI FUTURI – Per quanto riguarda il piano strettamente calcistico, la Roma punterà a rinnovare i contratti di Cristante e Pellegrini, oltre che a blindare Zaniolo. In uscita invece Juan Jesus, Antonucci e Cetin, per quest’ultimo si fa strada l’ipotesi prestito per permettergli di trovare continuità.

POLITANO PRIMO ACQUISTO? – Nel mercato di gennaio la Roma non farà grossi investimenti, ma, qualora dovessero arrivare offerte vicine ai 40 milioni per Under, la società le prenderebbe in considerazione. In caso di partenza del turco, Petrachi potrebbe bussare alla porta dell’Inter per Politano, che potrebbe partire dinnanzi ad una proposta da 20 milioni di euro.