La nuova vita di Maria Isabel Diaz, la “Sole” di Vis à vis: persi 43 chili in pochi mesi

E’ una Maria Isabel Diaz come non l’avevamo mai vista quella che si racconta a cuore aperto al quotidiano spagnolo “La Voz de Galicia“. L’attrice, reduce dalla quarta fortunatissima stagione di “Vis à Vis”, serie tv targata Netflix, si presenta in formissima dopo un dimagrimento scioccante che le ha fatto perdere 43 chili in pochi mesi. Una trasformazione non facile per l’attrice cubana, già al fianco di Penelope Cruz nel fil di Pedro Almodovar, Volver.

Quasi un anno dopo la grande prova la Diaz si confessa davanti alla stampa e ripercorre i mesi terribili di dieta ed esercizio fisico che le hanno fatto perdere quasi metà del suo peso originario. Un periodo in cui non sono mancate rinunce, il tutto per diventare la donna che aveva sempre voluto essere.

“È stato difficile perché avevo molta fame, ma ho raggiunto il mio obiettivo” -dichiara raggiante la Diaz- “Avevo molti chili da perdere che avevano influito sul mio benessere fisico a lungo. Ho avuto problemi a dormire e le ginocchia avevano cominciato a farmi male. A spingermi a mettermi a dieta è stato il desiderio di ritrovare il benessere, sentirmi più agile. E sono orgogliosa di avere superato questa sfida. Adesso mi sento leggera come una ballerina”.

La spinta verso una vita migliore e una condizione di salute da recuperare hanno permesso all’attrice di liberarsi dalla zavorra che la opprimeva nel fisico e nella mente. Un percorso non certo senza insidie e che ora, a quasi un anno dalla sua conclusione, ricorda con piacere, dopo i tanti sacrifici fatti per rincorrere il suo sogno.

La donna, cinquantasei anni il prossimo 4 luglio, debutta nel cinema nel 1985 con “A Bride for David” di Orlando Rojas. L’approdo in Spagna è segnato dall’apparizione nel film “Cose che ho lasciato a L’Avana” di Manuel Gutiérrez Aragón, anche se il grande successo arriverà soltanto nel 2006 con la partecipazione nel film di Almodovar “Volver”. In Vis à vis interpreta “Sole” Soledad Núñez Hurtado, in carcere per aver ucciso il marito. Una vita di insulti e maltrattamenti che sono sfociati nel disperato gesto dell’omicidio. Condannata a 22 anni di reclusione, Sole diventa la donna più rispettata del carcere di Cruz del Sur.