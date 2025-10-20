lunedì, Ottobre 20, 2025
La panchina di Tudor trema: incontro a Milano della Juve per sostituirlo

Di Giuseppe Federici
Igor Tudor, fonte Flickr
La panchina di Igor Tudor sembra scricchiolare e il croato non è tanto più sicuro di restare in bianconero. L’ex difensore, infatti, potrebbe finire per essere esonerato e ritrovarsi ad essere sostituito da un allenatore che è già stato incontrato a Milano dai dirigenti bianconeri

Fari accesi sulla Juventus

La Juventus sta vivendo un periodo totalmente caotico, con i bianconeri che non vincono dal derby d’Italia contro l’Inter in cui si imposero per 4-3. Da allora sono arrivati tanti, troppi pareggi e una sconfitta contro il Como nell’ultima giornata di campionato.

Sconfitta che sembra potrebbe risultare fatale, con Igor Tudor ora indiziato principale per salutare. Il tecnico croato non starebbe portando i risultati sperati e la Juventus starebbe già pensando di sostituirlo. Al suo posto sarebbe pronto Raffaele Palladino, primo indiziato e già sondato l’estate scorsa per prendere il posto proprio del Croato.

Come raccontato da calciomercato.it…

Si legge: “Ieri a Milano c’è stato un incontro tra l’attuale Dt bianconero Francois Modesto e Raffaele Palladino, prima di una gara della Fiorentina. Tra Palladino e Modesto c’è un eccellente rapporto di amicizia oltre che professionale, nato ovviamente durante l’avventura vissuta insieme al Monza. Il tecnico campano è ancora senza squadra dopo l’addio traumatico alla Fiorentina e, come noto, ha un passato da calciatore della Juventus“.

