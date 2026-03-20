La parabola di Hirving Lozano racconta quanto velocemente possa cambiare il calcio moderno. Dalla gioia dello Scudetto con il SSC Napoli, il messicano ha vissuto un’estate turbolenta. Il nodo fu economico, con il club deciso a ridurre i costi. Una scelta che ha segnato il suo futuro.

Il presidente Aurelio De Laurentiis gli chiese di spalmare l’ultimo anno d’ingaggio. Lozano rifiutò, preferendo mantenere intatte le condizioni del contratto. Da lì la rottura e il ritorno al PSV Eindhoven. Una destinazione che sembrava perfetta per rilanciarsi.

In Olanda, però, le aspettative non sono state pienamente rispettate. Dopo un avvio incoraggiante, il rendimento è diventato altalenante. In un anno e mezzo non è mai tornato ai livelli visti a Napoli. Il suo ruolo si è progressivamente ridimensionato.

Il passaggio al San Diego FC doveva aprire una nuova fase della carriera. Invece, la situazione si è complicata ulteriormente nelle ultime settimane. Il club starebbe valutando addirittura di metterlo fuori rosa. Un segnale chiaro di un momento difficile e di una carriera oggi lontana dal suo apice.