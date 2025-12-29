La permanenza di Lucca è appesa al filo del rientro di Lukaku

Le straordinarie prestazioni che sta fornendo Rasmus Højlund con la maglia del Napoli non stanno facendo affatto rimpiangere il lento rientro di Romelu Lukaku. Anche ieri, una doppietta del danese ha permesso al Napoli di espugnare lo Zini di Cremona e mantenere il passo di Milan e Inter in testa, entrambe vincenti.

La situazione di Lukaku, in ogni caso, sta facendo nascere qualche dubbio tra i tifosi visto che il suo rientro era già atteso qualche settimana fa. La Supercoppa italiana era il primo obiettivo: il belga è partito per la spedizione araba, ma solamente per supporto morale al gruppo. Le prossime partite di campionato contro Lazio, Verona e sopratutto contro l’Inter dell’11 gennaio, potrebbero essere l’occasione giusta per rivedere Big Rom in campo.

In quest’ottica di incertezza, si inserisce la possibile partenza di Lorenzo Lucca, attualmente ritenuto una riserva da Antonio Conte. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato di Sky Luca Marchetti, finché Lukaku non rientra, Lucca non può partire perché altrimenti il Napoli si ritroverebbe scoperto.

“Ma perché devo mandare via Lucca? Rimane lui’. Anche perché su Lucca ci sono molte squadre ma ancora non si è trovata la giusta destinazione. C’è stata la Roma, c’è stato il Milan, si sono provati a fare degli scambi, la Lazio in uno scambio con Castellanos, c’è il Como che sta cercando un attaccante, però intanto c’è un problema tecnico.”

Attualmente, dunque, l’ipotesi più plausibile è che Lucca rimanga al Napoli a fare la riserva di Hojlund e anche di Lukaku non appena rientrerà. Quello che è certo è che Antonio Conte non può rimanere sguarnito davanti specialmente visti i tanti impegni che attendono la sua squadra a gennaio, Champions League inclusa.