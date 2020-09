La piccola Olivia dei Robinson è cresciuta, ha 35 anni ed è irriconoscibile

Tutti ricordano “I Robinson”, una simpatica famiglia a cui capitano tante peripezie divertenti. La piccola Olivia Kendal è certamente tra i personaggi più apprezzati della sitcom. Con il suo atteggiamento maturo per la sua età e le sue tenere mimiche facciali conquista facilmente il pubblico di telespettatori. Oggi la bambina è cresciuta ed è perlopiù irriconoscibile.

TRA AMORI E CARRIERA – Ben 31 anni dopo la sua iniziale comparsa in televisione difficilmente la si riconosce. L’attrice infatti ha oggi ben 35 anni. Uno shock per i telespettatori ancora abituati ad immaginarla nei panni di Olivia. Inoltre la giovane attrice si dichiara ufficialmente omosessuale nel 2013, iniziando una relazione con una certa Azmarie Livingstone. Due anni dopo l’attrice torna single, ma per via dei suoi numerosi impegni non sembra interessata a cercare l’amore.

GIOVANE STAR DI SUCCESSO – Si perché laddove molte baby star possono cadere nel dimenticatoio, questo non il caso della fortunata Raven-Symoné. Nata nel 1985, a soli 4 anni ottiene la parte della piccola Olivia e inizia il suo percorso da attrice.

Interpreta così numerosi personaggi grazie ai quali affina sempre di più il suo naturale talento per la commedia. Una vera e propria carriera di successo che non smette di sorprendere e intrigare il pubblico, statunitense principalmente. Diventa infatti il volto più noto e amato della televisione americana. Tra le fortunate serie targate Disney, come “Raven”, i film per la Tv (sempre Disney) come la trilogia di “Cheetah Girls”, le produzioni cinematografiche come “Il Dottor Dolittle”, 1 e 2 (gli originali con Eddie Murphy), ed infine serie mature di successo come “Empire”, il suo talento cresce insieme a lei. Ma non solo.

Partecipa anche alla conduzione del famoso talk show “Good Morning America”. Definitivamente una carriera in ascesa.

Per rendervi conto del cambiamento di Raven-Symoné, cliccate qui.